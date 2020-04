Het is officieel: Netflix heeft een nieuwe aflevering gemaakt van de hitserie ‘Tiger King’ en die zal vanaf zondag te bekijken zijn. In ‘Tiger King & I’ interviewt acteur en presentator Joel McHale (bekend van ‘Community’) de sterren van de realityreeks.

Er deden de voorbije dagen geruchten de ronde over een nieuwe aflevering van ‘Tiger King’ nadat Jeff Lowe, een van de controversiële figuren uit de opmerkelijke docureeks van Netflix, er in een video op aanstuurde. Nu heeft de streamingdienst de speciale release officieel bevestigd en meteen ook meer informatie over de special gegeven. ‘Tiger King & I’ zal je vanaf zondag kunnen streamen en bestaat uit een reeks interviews met de opmerkelijkste mensen uit de reeks.

‘Tiger King’ vertelt het verhaal van de excentrieke Joe Exotic, een voormalig zoo-uitbater met een voorliefde voor grote katachtigen en zichzelf. Exotic zit momenteel een celstraf uit van 22 jaar voor de beraming van een moord en verschillende aanklachten van dierenmishandeling en illegale handel van dieren. Zelf houdt hij zijn onschuld staande.

In ‘Tiger King & I’ komen onder andere Jeff Lowe en zijn vrouw Lauren aan het woord. Zij zijn de nieuwe eigenaars van de zoo en zelf allesbehalve onbesproken. Ook Joe Exotics ex-man John Laney, ex-parkmedewerker John Reinke en televisieproducer Rick Kirkham hebben zich voor de camera’s van Netflix neergezet. Grote afwezigen zijn Joe Exotic zelf en Carol Baskin, de aartsvijand van de Exotic en de persoon van wie hij de moord beraamd zou hebben. Zij is niet tevreden met het feit dat de serie haar afschildert als iemand die haar ex-man gedood zou hebben.

