Op Instagram pakt zangeres Natalia uit met een wel zeer straffe foto.

‘t Is te zeggen: eigenlijk pakt ze uit met twee foto’s! Eentje van haar bolle buikje na 41 weken zwangerschap en eentje van 41 weken ná de bevalling.

“41 weeks in, 41 weeks out. Still not on my regular weight, but don’t care, because this momma is on a roll! Proud of this new amazing human we created with lots of love”, plaatst ze bij de prentjes.

‘Ik wil uw lijf!

In geen tijd krijgt Natalia veel lovende reacties. “Je bent prachtig”, klinkt het. “Ik wil uw lijf”, laat iemand anders weten. “Nog steeds niet je ‘normale’ gewicht 😲😲? Als je het mij vraagt, zie je er meer dan perfect uit hoor 😘”, besluit een andere fan nog. Kijk maar:

Foto: Instagram