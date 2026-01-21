Joyce De Troch deelt bikini- en vakantiefoto’s: “Topvrouw!”

Joyce De Troch had het duidelijk naar haar zin in Thailand.

Dat bewijst ze op Instagram, waar de dame maar liefst 28.300 volgers heeft. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt en dat is ook nu weer het geval.

Deze keer gaat het om een compilatie van leuke en mooie vakantieplaatjes. “Back to reality and thankful for your amazing moments 🪷🇹🇭🙏🏻”, schrijft ze bij de video. Haar fans zijn er ook snel bij om van zich te laten horen.

“Topvrouw!”

De lovende reacties stromen vlot binnen. “Topvrouw”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Knap”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even door op het prentje te klikken.