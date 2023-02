Nasrien Cnops openhartig over borsten: «Sinds ik weer zwanger ben, zijn er twee cups bij» (foto)

Zwangere vrouwen ondergaan in korte tijd grote lichamelijke veranderingen en dat is bij Nasrien Cnops niet anders. «Mijn wederhelft vindt dat geweldig uiteraard», knipoogt ze.

Begin dit jaar maakte Nasrien Cnops bekend dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. Aren, die anderhalf jaar jong is, krijgt er in juni een zusje bij.

Zwangerschapsbeha

De 33-jarige NRJ-presentatrice is halfweg haar zwangerschap en merkt dat maar al te goed aan de omvang van haar boezem. Gelukkig heeft ze daar een goede oplossing voor gevonden. «Sinds ik weer zwanger ben, zijn er twee cups bij. Mijn wederhelft vindt dat geweldig uiteraard, ik een heel pak minder. Ik was dus op zoek naar een nieuwe beha, maar ik ben niet zo van al die tierlantijntjes. Het moet functioneel zijn en gemakkelijk zitten. Dit is een zwangerschaps + borstvoedingsbeha in één. Maar echt. Wauw. Mijn borsten zijn zo blij», glundert ze op Instagram.

