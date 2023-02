‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme poseert in lingerie: “Knappe dame!” (foto’s)

Met zo’n 35.200 volgers op Instagram, doet Evelien Van Hamme het ginds lang niet slecht.

En dan drukken we ons natuurlijk weer zacht uit. Geregeld deelt de dame, die velen kennen van haar acteerwerk in de tv-serie ‘Dertigers’, beeldmateriaal met haar fans. Recent pakte ze bijvoorbeeld uit met onderstaand fotoalbum. Daar zien we Evelien Van Hamme poseren in lingerie.

“Knappe dame!”

Haar trouwe volgers zijn duidelijk onder de indruk van wat ze te zien krijgen. “Knappe dame”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Mooi en sexy ❤️”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.