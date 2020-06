“Wat zou een logische vervolgstap zijn op m’n vaginakaars?” vroeg Gwyneth Paltrow zich waarschijnlijk af. Juist, een orgasmekaars. En ze heeft dit opmerkelijk product dan ook op de markt gebracht.

De actrice, die geurkaarsen een hele nieuwe betekenis geeft, heeft hiermee een bijzondere twist gegeven aan haar razend populaire vaginakaarsen. Deze ruiken niet naar haar vagina, maar naar haar orgasme.

Pompelmoes met cassis

Maar hoe ruikt haar orgasme dan? Of hoe ruikt een orgasme überhaupt? De actrice/kaarsenmaakster weet het wel. Volgens haar omschrijving is de geur een mix van pompelmoes, neroli en cassisbessen vermengd met buskruitthee en rozen. Nieuwsgierigen kunnen de kaars voor 75 dollar aanschaffen via Goop, het lifestylemerk van Paltrow.

Eerder dit jaar bracht Paltrow haar immens populaire vaginakaars uit. Binnen een uur waren alle kaarsen weg. In eerste instantie zei de actrice dat ze de This Smells Like my Vagina-kaars per ongeluk had gemaakt. Ze brainstormde met een parfummaker over een nieuw geurtje, toen ze zich realiseerde dat het naar vagina ruikt, een geur van “geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, Damaskusrozen en muskuszaad’” zoals op Goop staat omschreven.

Tegen bodyshaming

In Late Night with Seth Meyer kwam in januari het echte verhaal over de kaars naar buiten. “Het begon als een grap”, vertelt de actrice. “We waren een beetje aan het grappen en ik rook iets lekkers en riep: ‘Dit ruikt als mijn vagina!’”

“We waren aan het trippen op paddo’s”, voegt ze er lachend aan toe, waarna ze al snel: “Grapje, grapje”, zegt. Geen drugs dus, maar wel een anti-bodyshamingkaars, vervolgt Paltrow. “Ik denk dat veel vrouwen zijn opgegroeid met een zekere schaamte voor hun lichaam. Dit dus is een empowering kaars voor ons allemaal.”

Bron: Metro Nederland

