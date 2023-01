Miley Cyrus kondigt groot nieuws aan door in bikini over het gras te lopen: “Ik kan niet wachten!” (video’s)

Voor fans van zangeres Miley Cyrus begint het nieuwe jaar meteen goed.

Want op Instagram pakt Miley Cyrus uit met enkele nieuwe, korte videoclips. Zo lijkt ze een gloednieuwe single aan te kondigen. “Nieuw jaar, nieuwe Miley, nieuwe single. ‘Flowers’ 13 januari”, klinkt het beknopt. Op de beelden zien we hoe Cyrus in bikini over het gras loopt.

“Ik kan niet wachten!”

Haar volgers zijn haast door het dolle heen. “Ik kan niet wachten”, klinkt het. “Yeah”, gaat het verder. “Ik ben aan het hyperventileren”, besluit een laatste fan nog op overdreven wijze. Al kunnen we het enthousiasme uiteraard volledig begrijpen. Kijk maar: