Jamie-Lee Six verbaast volgers met bikinifoto: “Wat een lichaam!”

Jamie-Lee Six wordt overladen met complimenten op een vakantiefoto die ze deelde. “Heel knap!”, klinkt het onder meer.

De 27-jarige actrice en influencer geniet momenteel van een welverdiende vakantie in het verre Sri Lanka. Naast de prachtige natuur met wilde dieren in hun natuurlijke habitat zorgt ze zelf voor de nodige verfrissing aan het zwembad. Op Instagram postte Jamie-Lee een zomerse foto waarop ze poseert in een felrode bikini.

Bewondering

Haar bijna 300.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Mooie foto! Genieten aan het zwembad”, “Sexy”, “Heel knap in die rode bikini”, en “Wat een lichaam, Jamie-Lee!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram