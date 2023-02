Er heerste al even enige speculatie, maar het is officieel: Tom Holland (26) zal opnieuw Spider-Man spelen binnen het Marvel Cinematic Universe (MCU). Dat bevestigde Marvel Studios-baas Kevin Feige in een interview met Entertainment Weekly, waar hij vertelde dat ze al aan zijn comeback werken.

Na de release van ‘Spider-Man: No Way Home’(2021) speculeerde People dat Tom Holland niet meer te zien zou zijn in de vierde Spider-Manfilm. Hij vertelde toen dat hij klaar was om een pauze te nemen van zijn acteercarrière en zich te concentreren op het starten van een gezin. Ook daagde hij MCU uit om meer diversiteit in de film te implementeren. «Ik zou graag een toekomst van Spider-Man zien die meer divers is – misschien heb je een Spider-Gwen of een Spider Woman» vertelde hij toen.

Verhaal in de maak

Dinsdag onthulde Marvel-baas Kevin Feige in een interview met Entertainment Weekly dat Tom Holland te zien zal zijn in de volgende Spider-Manfilm. Er wordt nog niet veel gelost, maar een nieuw Spidey-verhaal is in de maak. “Het enige wat ik nu kan zeggen is dat we het verhaal hebben», vertelde Feige. “We hebben een paar grote ideeën, en onze schrijvers zetten die nu op papier.” Er circuleert nog geen verdere informatie over welk verhaal dat zal zijn. Wordt het een rol in een Avengersfilm of een solofilm met Spider-Man in de hoofdrol? Er rest ons nog slechts één vraag: zal Zendaya ook terugkeren als MJ (Michelle Jones-Watson)?

De terugkeer van Tom Holland zou geen verrassing moeten zijn: ‘Spider-Man: No Way Home’ was één van de meest succesvolle films uit 2021. De Marvel-film was een heuse kaskraker met een opbrengst van meer dan 1,9 miljard dollar wereldwijd.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/marvel-bevestigt-comeback-van-tom-holland-als-spider-man