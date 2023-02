Jana uit ‘Blind Getrouwd’ haalt uit naar programmamakers: «Dat was niet mijn keuze»

Jana De Bosscher is niet te spreken over de manier waarop de makers van ‘Blind Getrouwd’ haar in beeld gebracht hebben. «Na de laatste opnames, zei ik al tegen de makers: ‘Ik heb het idee dat jullie van mij een bitch gaan maken.’ Ze ontkenden, maar uiteindelijk is dat wel gebeurd», zucht ze.

Vorig jaar hoopte Jana De Bosscher via ‘Blind Getrouwd’ de liefde te vinden. Ze werd gekoppeld aan Christiaan, maar tijdens het beslissingsmoment koos hij ervoor om niet getrouwd te blijven. Jana volgde hem daarin, maar had wel twee brieven bij: eentje met een ‘ja’ en eentje met een ‘nee’.

Veelbesproken kajaktocht

In de podcast ‘Seg Celien’ blikt ze terug op die woelige periode. Zo kreeg ze behoorlijk wat kritiek te slikken nadat ze tijdens een kajaktocht tegen Christiaan zei dat hij eigenlijk haar type niet was. «Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Maar dat gesprek was nooit gebeurd als de programmamakers daar niet op aangestuurd hadden. We hadden eigenlijk gewoon een leuke date. Het ging er heel speels aan toe, tot ze vroegen om toch een serieuzer gesprek aan te gaan. En dan is het heel snel geëscaleerd. Of ik daar spijt van heb? Ja en nee. Ik wist wat ik wou zeggen. En als ik het achter de schermen zou doen, hadden ze mij daarna gevraagd om het nog eens voor de camera over te doen. Dus dan dacht ik: dan is het beter dat ik het er in één keer uitbreng», vertelt ze.

Bedenkelijke montage

De 29-jarige kleuterjuf betreurt dat er zo’n negatief beeld van haar opgehangen werd. «Ik ben inderdaad een flapuit, maar ik heb ook heel veel positieve dingen gezegd en die hebben ze amper gebruikt. Na de laatste opnames, zei ik al tegen de makers: ‘Ik heb het idee dat jullie van mij een bitch gaan maken.’ Ze ontkenden, maar uiteindelijk is dat wel gebeurd. Ik ben niet zo blij met hoe ze het allemaal gemonteerd hebben», klinkt het.

Twee brieven

Zo is het veelbesproken beslissingsmoment op een bizarre manier tot stand gekomen. «Dat ik twee brieven had, was trouwens ook niet mijn keuze. Ik ging eigenlijk ‘ja’ zeggen omdat ik het nog wou proberen, aangezien we toch sowieso pas na de uitzending van de laatste aflevering in november konden scheiden. Maar de dag voordien hadden we gebeld en zei Christiaan dat hij naar een ‘nee’ neigde, dus dan dacht ik daar toch maar in mee te gaan. Maar toen ik dat tegen de reporter zei, was het antwoord dat dat niet gaat omdat ik al ja gezegd gehad in mijn interviews. Dus dan is uiteindelijk het idee van de twee brieven gekomen. Maar nu komt dat heel raar over. Zeker omdat ze de interviews die ik vooraf had gedaan uiteindelijk niet eens gebruikt hebben», besluit ze.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jana-uit-blind-getrouwd-haalt-uit-naar-programmamakers-dat-was-niet-mijn-keuze