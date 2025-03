Måneskin-bassiste poseert poedelnaakt in douche: “Waarom altijd in je blootje?!” (foto)

Victoria De Angelis, de bassiste van de Italiaanse rockband Måneskin, heeft een opvallende foto gedeeld die voor ophef zorgt op sociale media.

Victoria De Angelis post wel vaker gewaagde kiekjes met haar vier miljoen volgers, maar deze keer ging ze voor een compleet naakte look. De 24-jarige brunette deelde een foto waarop ze poedelnaakt in de douche staat met een glas champagne. Haar boezem bedekt ze vakkundig met haar hand en ook ‘daar beneden’ werd het kiekje nauwkeurig afgeknipt zodat het Instagram-proof is.

Commotie

Toch lokt de foto heel wat verontwaardiging uit bij haar volgers. “Je zou tussen de naaktfotoshoots door ook een goede muzikant kunnen proberen te worden, gewoon voor de afwisseling”, en “Waarom altijd in je blootje?! Ik heb het zo gehad met de muziekindustrie”, klinkt het bij de critici. “Waarom zoveel negativiteit hier? Geniet gewoon van het leven”, probeert een fan de gemoederen te bedaren. Anderen focussen dan weer vooral op haar schoonheid. “Je ziet er fantastisch uit!”, “Onvoorstelbaar mooi”, en “Natuurlijke schoonheid”, lezen we ook in de reacties.

Cheers at shower 🥂❤️‍🔥 pic.twitter.com/rbdGWCN5fk — Victoria de Angelis (@VictroiaMorgan) March 22, 2025

