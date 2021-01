Remco Diepenhorst, die op ‘Love Island’ Imen dumpte omdat hij verliefd was op een vrouw in Nederland, is nu dan toch samen met die bewuste vrouw. Hij deelde een liefdevolle foto van hun tweetjes.

Een drama was het, toen bleek dat Remco ‘zijn’ Imen aan het lijntje had gehouden omdat hij gevoelens had voor een vrouw in Nederland. Het gevolg was dat beide kandidaten ‘Love Island’ meteen moesten verlaten.

Ironisch

Nu, ongeveer een half jaar later, heeft de 25-jarige surfer uit Utrecht een relatie met die mysterieuze vrouw die naar de naam Sophie luistert. Remco deelde een foto van hun tweetjes met een duidelijke boodschap. “Na drie à vier keer te hebben afgesproken met Sophie kreeg ik te horen dat ik was gekozen voor de eerste tien deelnemers van ‘Love island’. De keuze was redelijk snel gemaakt want Sooph en ik kenden elkaar pas en zo’n avontuur als ‘Love Island’ maak je maar één keer mee. Echter, hoe langer ik op ‘Love Island’ zat, hoe meer ik aan haar begon te denken. En tja, we weten allemaal hoe dat is geëindigd. Social media schreven dat ik niet op ‘Love Island’ was voor liefde en dat ik thuis een vriendin had. Ironisch genoeg heb ik die liefde op ‘Love Island’ gevonden en is het nu mijn vriendin”, klinkt het.

Veel geluk

Zijn volgers zijn alvast enorm blij voor het kersverse stel. “Super! Wat een schoonheid! Mooi stel, wens jullie heel veel geluk en liefde!”, “Zo blij voor jullie” en “Je verdient het”, lezen we onder meer.

Instagram / @pinda_kaaz

