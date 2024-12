Linda Mertens (Milk Inc.) onthult waarom zij en Regi nooit een koppel werden

Al jarenlang werken ze samen in dezelfde band, maar Linda Mertens en Regi Penxten zijn nooit een koppel geweest. Mocht je je afvragen waarom niet? Wel, hier is het antwoord.

Sinds het jaar 2000 – ja, de tijd vliegt – maakt Linda Mertens bij de Vlaamse dancegroep Milk Inc. het schone weer als zangeres. De twee hebben al die tijd nooit iets gehad met elkaar, al blijkt dat heel wat mensen zich dat toch wel afgevraagd hebben. Voor alle duidelijkheid: Regi is momenteel getrouwd met Kristel Hubeny, die hoogzwanger is van hun eerste kindje samen.

Zakelijke relatie

De 46-jarige zangeres was onlangs samen met Regi te gast bij Maarten & Dorothee van Qmusic voor de podcast ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over…’. Wanneer Dorothee vraagt of ze ooit een koppel geweest zijn, geeft Linda een heel duidelijk antwoord. “Nooit geweest. Nee, in de verste verte niet. Dat zat er ook nooit in. Bij ons was dat echt zakelijk. Ik zie ons gewoon als neef en nicht. Niet als broer, want die titel krijgt hij niet”, knipoogt ze.

Foto: Instagram