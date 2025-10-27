HomeNieuwsEntertainmentFamke Louise verbaast fans met wel zeer strakke outfit: "Mooi!" (foto's)
Famke Louise verbaast fans met wel zeer strakke outfit: “Mooi!” (foto’s)

Ze zijn met zo’n goeie 859.000, de Instagram-volgers van Famke Louise.

En de Nederlandse vlogger en zangeres deelt dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat is ook deze keer weer niet anders.

We zien Famke in een wel erg strakke outfit poseren voor de lens. “The leather and latex season 🖤”, voegt ze zelf toe als uitleg. Haar fans vinden het helemaal prima, zo blijkt.

“Mooi!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Mooi”, klinkt het. “Best season of the year”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

