Jamie-Lee Six geniet in bikini van de zon: “Prachtige foto’s!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s!

Dat vindt ook Jamie-Lee Six. Wie haar net als 280.000 anderen volgt op Instagram, weet dat ze het aardig naar haar zin had op Gran Canaria.

In onderstaand fotoalbum toont ze nog enkele niet eerder gedeelde prentjes. “Some unposted pics van ons tripje, de laatste foto is men mood”, voegt ze toe. En haar fans? Die hebben ook wat te vertellen, zo blijkt!

“Prachtige foto’s!”

Aan een aardig tempo stromen de enthousiaste reacties binnen. “Prachtige foto’s”, klinkt het. “Heerlijk”, gaat het verder. “Geniet er maar van”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.