Heb jij er altijd al van gedroomd om les te krijgen van rapper Lil’ Kleine? Goed nieuws, want hij ruilt het podium even in voor een klaslokaal om z’n kennis door te geven aan gemotiveerde muzikanten. Vanaf 29 juli krijg je op één jaar tijd 50 online lessen met gastcolleges en exclusieve evenementen. En je kan zelfs een platencontract bij hem scoren, als dat niet mooi is!

Wie had ooit gedacht dat de jonge Nederlandse rapper Lil’ Kleine (25) zou gaan lesgeven? Met z’n eigen cursus op het nieuwe platform Street University wil hij graag al z’n ervaringen delen met mensen die ervan dromen om een professionele muziekcarrière uit te bouwen. “Ik krijg al jarenlang DM’s, mails, appjes van mensen met de vraag of ik hen advies kan geven over hun muziek of met hen een onderneming wil opstarten”, vertelt Kleine aan het online platform Tagmag. “Ik ben iemand die altijd zijn eigen pad heeft bewandeld. Nu is de tijd aangebroken om anderen te inspireren dat ook te doen. Ik kijk er heel erg naar uit.”

Online cursus met veel extra’s

De cursus bestaat uit 50 online lessen en daarnaast zullen er heel wat gastcolleges zijn van wetenschappers, artiesten en topsporters. Bovendien moeten de studenten ook zelf muziek en ander opdrachten maken en daar krijgen ze dan feedback op van Lil’ Kleine himself. Als je echt heel goed bent, maak je zelfs kans op een platencontract. “Een jaar lang neem ik je mee in al mijn lessen, uitdagingen en obstakels die ik heb overwonnen om te komen tot waar ik nu sta”, schrijft Kleine op z’n website. “Ik geef je alle ins en outs op gebied van muziek, ondernemerschap en mindset zodat jij met zelfvertrouwen die volgende stap op jouw pad nu echt gaat zetten.”

Alsof dat nog niet mooi genoeg is, wordt ieder semester afgesloten met een live evenement op een bijzondere locatie met af en toe een privéconcertje van Kleine zelf. Een echte droom dus voor alle fans en muzikanten in wording! Die lessen zijn natuurlijk niet voor niets en er hangt dan ook een stevig prijskaartje van 999 euro aan vast. Je kan je echter nu al inschrijven met een early bird prijs van 49 euro per maand tot 27 juni via deze website! De lessen gaan van start op 29 juli.

