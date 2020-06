Buren van de Belgische zangeres Sandra Kim zijn niet te spreken over haar voortdurende geklaag over spelende kinderen. “We zouden het niet slecht vinden als ze verhuist”, klinkt het.

In 1986 zong Sandra Kim met ‘J’aime la vie’ ons land de geschiedenisboeken in op het Eurovisiesongfestival. De 47-jarige zangeres woont al een tijdje in Heers, waar ze van de Limburgse rust geniet.

Roepen op kinderen

Als ze tenminste niet gestoord wordt door spelende kinderen. “Ik hoor mijn ‘fantastische buurvrouw’ dikwijls roepen naar kindjes die buitenspelen. Dat ze hun mond moeten houden en zo. Mijn zoontje is ook al een paar keer door haar terechtgewezen, net als de kinderen van mijn zus die achter mij woont. Ja, de kinderen in de buurt worden door mevrouw Kim op het matje geroepen. Kijk, ik heb respect voor alles en iedereen, maar kindjes die in hun tuin spelen zó behandelen… Dat is not done! Kinderen zijn nu eenmaal kinderen. En als je verhuist naar een buurt waar veel jonge gezinnen wonen én waar er een school is, wéét je dat het er niet zo rustig is als ergens waar géén kindjes zijn”, vertelt een buurvrouw in TV Familie.

Verhuizen

Een andere buurtbewoonster vindt het gedrag van Sandra, die zelf geen kinderen heeft, evenmin oké. “We zijn geschrokken van haar gedrag. Alle kinderen hier hebben al met haar tirades te maken gekregen. Dit is altijd zo’n kindvriendelijke, toffe buurt geweest. En nu… Dat wordt allemaal tenietgedaan door die zangeres. Ze verziekt de sfeer in onze wijk. Ze spreekt trouwens alleen de kinderen aan, hé. Nooit de ouders. Da’s ook zo vreemd. Uiteraard proberen we haar te benaderen, maar als we haar willen aanspreken, doet ze alsof ze ons niet hoort of ziet. Maar tegen een kind van ocharme zes jaar durft ze dan staan roepen dat het stiller moet zijn. Daar wordt hier in het dorp natuurlijk heel veel over gepraat. En geloof mij: heel wat mensen zouden het niet slecht vinden als die zangeres verhuist…”, besluit ze.

TV Familie heeft Sandra om een reactie gevraagd, maar die is er niet gekomen.

Het bericht Sandra Kim niet populair bij buurtbewoners: “Ze verziekt de sfeer in onze wijk” verscheen eerst op Metro.