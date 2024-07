Lesley-Ann Poppe reageert briljant op volger die vermoedt dat ze zwanger is (foto)

Lesley-Ann Poppe heeft op haar manier gereageerd op een volger die dacht dat ze in verwachting is. “Zijn jullie niet beschaamd voor zo’n opmerkingen?!”, nemen enkele volgers het voor haar op.

Lesley-Ann Poppe deelde onlangs op Instagram enkele foto’s waarop ze geniet van een glaasje champagne. Een volger vond het nodig om haar in de reacties te vragen of ze zwanger is. Daarop antwoordde de 45-jarige mama van drie kinderen het volgende: “Nope, te veel gegeten”.

In de verdediging

De opvallende vraag veroorzaakte een kleine discussie in de comments. “Erg! Zo een minibuikje na enkele kinderen… Weinig vrouwen hebben een platte buik na drie of vier kinderen”, “Jammer om te zien hoeveel jaloezie er is!”, en “Zijn jullie niet beschaamd voor zo’n opmerkingen?!”, verdedigen andere fans haar.

