Leen Dendievel viert verjaardag met foto’s van straffe duik: “Wat een mooi badpak!”

Op 1 december 1983 werd Leen Dendievel geboren.

Met maar liefst 113.000 volgers doet Leen Dendievel het bijzonder goed op Instagram. Het zal dan ook niet verbazen dat ze ginds graag haar verjaardag in de kijker zet. Dat deed ze recent dan ook met onderstaand fotoalbum. Zo zien we de actrice en schrijfster in badpak een straffe duik uitvoeren. “Ik spring in het diepe… Ik weet niet wat het jaar me zal brengen. Wat ik wel weet is dat, vanaf nu, alles zal beginnen hangen. Maar dat zal wellicht door alle wijsheid zijn die ik heb vergaard. ♥ 1/12/83 (Deze foto is duidelijk niet van vandaag)”, voegt ze als uitleg toe aan de beelden.

“Wat een mooi badpak!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Gelukkige verjaardag”, klinkt het meermaals. “Wat een mooi badpak”, gaat het verder. “Geniet ervan”, besluit Saartje Vandendriessche nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om de tweede foto te zien.