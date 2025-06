Elisabet uit ‘De Mol’ imponeert volgers in zomerse jurk: “Prachtig!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets wordt overladen met complimenten op enkele leuke vakantiefoto’s. “OOOH, zo mooi!”, klinkt het in de reacties.

Elisabet Haesevoets geniet momenteel van een heerlijke vakantie in Santa Maria di Castellabate, een plaats in de Italiaanse provincie Salerno. De 38-jarige esthetische arts, die enkele jaren geleden de saboteur van dienst was in ‘De Mol’, postte enkele zomerse foto’s op Instagram waarop ze poseert in een fleurig kleedje. “Italian vibes”, houdt ze het kort in het bijschrift.

Bewondering

Haar meer dan 30.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Supermooi kleedje, knapperd!”, “Prachtig! Geniet van deze leuke momenten!”, “Waaaauw!”, “OOOH, zo mooi!”, en “Fleurig als een bloem”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram