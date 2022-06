Laura en Roger uit ‘Temptation Island’ hebben heuglijk nieuws: «Dit had ik NOOIT verwacht!»

Laura Moenaert en Roger Osei Bonsu zijn verloofd. Dat maakten ze bekend via Instagram en een video waarin Roger haar op een heel originele manier ten huwelijk vroeg.

Wie ‘Temptation Island’ in 2019 gevolgd heeft, kent Laura en Roger maar al te goed. Zij waren het ‘rustige’ koppeltje dat heel trouw bleef aan elkaar. Na hun deelname gingen ze alsnog een tijdje uit elkaar, maar vorig jaar lieten ze weten dat ze sinds 2020 opnieuw een koppel vormen.

Flashmob

En dát het dikke liefde is tussen de twee! Roger vroeg Laura afgelopen weekend ten huwelijk met een flashmob waarin uiteindelijk ook hij mee danste en Laura meteen wist hoe laat het was. « I said YES! Voorbije zaterdag heeft Roger mijn wereld veranderd. Dat ik ooit een ring ging krijgen van hem, wist ik wel ergens. Maar op dit moment en op deze manier… NEVER expected this! Roger heeft me gisteren ook nog eens een fantastische video ervan cadeau gedaan zodat ik dit moment voor altijd kan koesteren. Ik ben super trots en excited om dit moment ook met jullie te kunnen delen», klinkt het op Instagram.









