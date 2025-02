Koen Wauters uit zijn grootste frustratie over dochter Zita: “Zo herkenbaar!” (video)

Ook al komen Zita Wauters en haar papa Koen goed overeen, toch hebben ze enkele frustraties over elkaar…

Wat als… je vader en dochter uitnodigt in de studio en eens polst naar hun frustraties jegens elkaar. Wel, Qmusic deed het gewoon, onder de noemer ‘De irritatiechallenge’. Tegenover elkaar stonden Koen Wauters en dochter Zita, die de spits meteen mocht afbijten. “Ik vind het verschrikkelijk dat jij soms zoveel opgekropte frustraties hebt over mijn daden in het leven. Dan komt hij mijn kamer binnen en begint hij te zagen en somt hij alles op wat niet goed is. Dan zeg ik: ‘Je bent zo negatief geladen!’ Gisteren nog, bijvoorbeeld. En dan zegt hij: ‘En ik heb nog kei veel te zeggen, ik hou mij nog in’. Maar hij zegt nooit wat er nog op zijn tong ligt, want dat wil hij nooit zeggen”, aldus de 20-jarige presentatrice, die maandag nog onderwerp van gesprek was over haar outfit op de ‘Kastaars!’.

Slordige keukenprinses

Vervolgens was het de beurt aan Koen. De 57-jarige Clouseau-zanger hekelt de slordigheid van zijn dochter in de keuken. “Als Zita kookt, heeft papa nadien meer tijd nodig om de keuken op te kuisen dan zij tijd nodig heeft gehad om te koken. Het is een stort, het is een ramp. Het blijft allemaal liggen. En als ze gedaan heeft met eten, verdwijnt ze. Ik weet niet naar waar, maar naar de keuken komen om de boel proper te maken? Nooit!”, zucht hij. Wanneer ze de koptelefoons afnemen, wil Zita toch nog even reageren. “Sorry, maar de laatste tijd ruim ik echt veel beter op, hé”, klinkt het, wat voor hilariteit zorgt in de studio.

Herkenbaar

Het fragment lokt heel wat reacties uit. Sommigen herkennen zich zelfs in Koens frustratie. “Zo herkenbaar, maar hier is dat meestal mijn man als die kookt… Een ravage die keuken! En dan moet ik blij zijn dat ik niet heb moeten koken”, “Dit mocht langer zijn”, en “Zo leuk! Goed gelachen en zeker met Zita op het einde”, klinkt het in de reacties.

