Dochter van Marco Borsato pakt uit met bikinifoto’s: “Prachtvrouw!”

Jada Borsato, de dochter van Marco Borsato, wordt overladen met complimenten op enkele bikinifoto’s die ze deelde.

Jada Borsato geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Natz-Schabs, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. De 22-jarige zangeres en dochter van Marco Borsato vertoeft in een vakantieresort mét wellness. Ze deelde op Instagram enkele kiekjes waarop ze in bikini geniet van het binnenzwembad.

Lovende reacties

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Wat een leuke bikini, wat een figuur en wat ben je mooi, Jada”, “Prachtvrouw!”, “Wauw, knapperd”, “Sexy”, “Mooie foto van een mooie vrouw”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram