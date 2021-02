Presentator Kobe Ilsen is niet te spreken over de manier waarop de slachtoffers van BV-leaks behandeld werden op social media. “Om al die redenen ben ik lang geleden gestopt met Twitter”, klinkt het.

Begin september 2020 doken er plots naaktbeelden op van Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire. Ze werden alle drie in de val gelokt door een vals profiel dat zich voordeed als ene Eveline. Hoewel Kobe Ilsen vaak verdachte mailtjes krijgt, heeft hij zich nooit door dergelijke praktijken laten beetnemen. “Ik had dezelfde reflex als toen de hele #MeToosneeuwbal begon te rollen: ik heb heel kritisch naar mezelf gekeken in de spiegel en me afgevraagd: zou er van mij ook zoiets kunnen uitkomen? Heb ik ooit mensen op een foute manier benaderd of mijn ‘macht’ als bekende kop misbruikt? Ik denk van niet. (…) Ik krijg geregeld een mail waarin staat dat iemand beelden heeft waarop ik mezelf bevredig terwijl ik naar krolse panda’s zit te kijken. Het zou me verbazen. Eveline heeft nog honderden anderen benaderd”, vertelt hij in Humo.

Tijdverlies

De 39-jarige Antwerpenaar betreurt het feit dat Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire het achteraf zo zwaar te verduren kregen op social media. “Ik was vooral gedegouteerd van hoe die mannen werden gelyncht, hoe mensen ervan genóten om hen de dieperik te zien ingaan. Ik heb hun een berichtje gestuurd: ‘Kop op!’ Om al die redenen ben ik lang geleden gestopt met Twitter. Op Facebook volg ik alleen nog mensen die ik goed ken en meng ik me nooit in discussies. Vrienden die dat wel doen, zet ik op mute. Ik volg de politieke actualiteit en heb ook mijn mening, maar ik voel niet de behoefte om andersdenkenden uit te schelden of de kop in te slaan. In het huidige klimaat is dat bijna revolutionair. Mensen brullen en tweeten zichzelf de dieperik in. Het is één groot tijdverlies, waar niemand gelukkiger van wordt. Het kan niet gezond zijn om continu geconfronteerd te worden met die extreme meningen en weinig realistische schoonheidsidealen”, besluit hij.

Kobe Ilsen is binnenkort als presentator te zien in #weetikveel op Eén en ‘Blind Gekocht’ op Play4.

