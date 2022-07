Kippenvel, België boven en Eurosong rockt: dit was Rock Werchter 2022

De 46e editie van Rock Werchter zit erop.

Na drie jaar verzamelden dagelijks

zowat 90.000 festivalgangers

voor

rock- en popgroepen uit alle hoeken van de wereld. Tegelijk stonden er nog nooit zoveel Belgische bands op het podium:

maar liefst

zeventien.

Toegegeven, naar Rock Werchter ga je niet voor de sfeer of het feeërieke festivalterrein, maar voor de bands. Er is dus één ding dat het eerder oudere publiek vier dagen lang op de been houdt, en dat is muziek.

Kippenvel op donderdag

Tienduizenden Rock Werchter-bezoekers trotseerden donderdagnamiddag al de regen om de Amerikaanse rockgroep Pixies aan het werk te zien. De groep speelde op de Main Stage een erg gesmaakte show. Gehuld in regenjassen en kleurrijke poncho’s zongen de Werchter-bezoekers mee met bekende hits als ‘Here Comes Your Man’ en ‘Where Is My Mind’.

Pixies – Foto B. Houdijk

Daarna kreeg muzieklegende Arno Hintjes een eerbetoon aan de Main Stage. Hintjes overleed eind april aan kanker. De wei scandeerde zijn bekende TC Matic-lied ‘Oh la la la’ luidkeels mee met afgespeelde videobeelden, en zorgde daarmee voor een waar kippenvelmoment op Werchter.

Belga / J.A. Gekiere

De Amerikaanse rockband Pearl Jam kreeg de eer om de eerste festivaldag af te sluiten. De band speelde twee uur en kreeg de volledige wei van Werchter aan het dansen. Halverwege de set bracht de band ‘Jeremy’, een van hun grootste hits. Eddie Vedder liet daarvoor al meerder keren weten hoe blij en dankbaar hij was om op Werchter staan. Nadien vroeg Vedder een moment om stil te staan bij het drama dat gebeurde tijdens het Roskilde festival in Denemarken in het jaar 2000. Negen personen lieten toen het leven nadat ze door de massa vertrappeld en verstikt raakte, vlak voor een Pearl Jam-concert. Vedder vroeg mensen om lichtjes in de lucht te steken als eerbetoon: wat volgde was een gigantisch tapijt van lichtjes, van aan de eerste rij tot en met de laatste bezoeker achterin het festival.





Vuur op vrijdag

Op de tweede Werchterdag maakte de Belgische band Bazart nog het meeste indruk. De wei was in een oogwenk betoverd door hits als ‘Denk maar niet aan morgen’, ‘Goud’, en, met een beetje hulp van Steun Meuris, de Monza-cover ‘Van God Los’.





’s Avonds zette de Amerikaanse metalband Metallica de wei letterlijk in vuur en vlam. Verschillende keren stuurde de band vuurwerk de hoogte in. De bezoekers, met tienduizenden bij elkaar gepakt, hadden erg hard uitgekeken naar de show en genoten zichtbaar.

Metallica startte zijn set twintig minuten voor het normaal geplande uur, omdat er enkele wijzigingen in de line-up waren opgedoken. Greta Van Fleet, die normaal gezien op vrijdagavond op de Main Stage zou spelen, moest wegens een coronabesmetting hun concert annuleren.





Tot donderdagavond was het ook nog onzeker of de groep zich zelf zou kunnen laten zien: ook hier dreigde een coronabesmetting roet in het eten te gooien. Donderdagavond liet de band weten dat hun set wel kon doorgaan.

Een dag later stond de Werchter-wei afgeladen vol voor de Amerikaanse metalband. Twee uur lang speelden de heren de pannen van het dak, en werd er verschillende keren vuurwerk afgeschoten. «Are you still alive?», schreeuwde zanger James Hetfield, na de verlengde versie van ‘Master of Puppets’ op het einde van het optreden. De wei beantwoordde de vraag met een luidkeels gejuich. Nadien nam elk bandlid nog kort het woord om de festivalgangers te bedanken voor hun aanwezigheid.

Eurosong op zaterdag

Zaterdagnamiddag konden een aantal groepen sterk overtuigen. De Italiaanse Eurovisiesongwinnaars Måneskin wisten de Main Stage plat te spelen. Niet enkel de tienermeisjes vielen in zwijm voor de vier rockers, die hun publiek perfect weten te bespelen. “Werchter, gij kunt mij krijgen”, aldus de frontman. Insgelijks, Damiano.





Aansluitend deed de Amerikaanse singersongwriter Phoebe Bridgers The Barn daveren. Charlotte Adigery en Bolis Pupul, die invielen voor Clairo en daardoor pas een dag op voorhand wisten dat ze zouden moeten spelen, brachten Klub C tot extase.

Belga / J.A. Gekiere

Imagine Dragons sloot met veel enthousiasme de derde dag af. De band heeft een groot repertoire aan meezingers, zoals ‘Demons’ en ‘Radioactive’. Tijdens hun set brachten ze ook een ode aan de bevolking van Oekraïne. “This song is for the people of Ukraine», scandeerde zanger Dan Reynolds.

Gepeperde zondag

De Red Hot Chili Peppers sloten zondag de 46ste editie van Rock Werchter af. Lang was het onduidelijk of de band zijn show zou kunnen spelen omdat ze vrijdag een optreden in Glasgow hadden geannuleerd, maar zondag omstreeks de middag kwam eindelijk de verlossing.

De Peppers brachten een degelijke show, met hun meest bekende hits als ‘Californication’ en ‘Give It Away’ in een lange versie. Naar het einde toe passeerden ook publiekslievelingen ‘Under The Bridge’ en «By The Way». Achteraf markeerde het vuurwerk het einde van Rock Werchter 2022.





Eerder op de avond hadden ook The Killers al een bijzondere prestatie neergezet. Een repertoire vol bekende liedjes en meezingers deed de wei daveren op haar grondvesten. Een opvallend moment was er toen een jongeman uit het publiek werd gehaald om mee te komen drummen: een heel lied lang mocht de man zich van zijn beste kant laten zien, en hij deed dat ook met verve.

Foto JOKKO

Ook op zondagavond bracht Meute de festivalwei in Klub C naar hogere sferen. De Duitse band met 11 blazers kreeg de tent in luttele seconden aan het dansen. De 11 heren, allemaal in een rode fanfareblazer gehuld, brachten weinig tot geen bindteksten of zangmomenten, en toch wordt het een van de momenten die bijblijven. Een hoogstandje op Werchter.

Rock Werchter in cijfers

Zowat 88.000 festivalgangers per dag en 50.000 kampeerders: dat zijn de belangrijkste cijfers van de 46ste editie van Rock Werchter. Er zijn tickets verkocht aan bezoekers uit maar liefst 95 verschillende landen. De Lijn vervoerde tot zondagavond een kleine 100.000 personen, maar dat aantal kan maandag nog oplopen. Dagelijks werden er zowat 12.000 fietsers geteld. Een goede 10.000 vrijwilligers hielpen mee met de organisatie.

De volgende editie van Rock Werchter staat gepland van 29 juni tot en met 2 juli 2023.

