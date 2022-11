Khloé Kardashian zorgt voor ophef met jurk: «Je borst hoeft er niet uit te hangen!» (foto)

Khloé Kardashian krijgt heel wat reacties op het kleedje dat ze droeg tijdens de CFDA Fashion Awards. De meesten zijn positief, al hebben sommigen hun bedenkingen erbij. «Ze loopt zo vaak te koop met haar borsten», klinkt het.

Afgelopen maandag tekende Khloé Kardashian present op de CFDA Fashion Awards 2022 in New York. De zus van Kim en Kourtney Kardashian droeg een jurk van de hand van LaQuan Smith. Het kleedje heeft een uitsnijding ter hoogte van de borst en is tevens lichtjes doorschijnend.

Complimenten

De 38-jarige realityster deelde enkele foto’s van de bewuste outfit op Instagram. «Bedankt om zo’n onvoorstelbaar mooie jurk voor mij te maken. Je gave om vrouwen sexy, sterk en zelfzeker te doen voelen in je ontwerpen is een superkracht», complimenteert ze de ontwerper ervan. Haar volgers reageren over het algemeen enthousiast, al is niet iedereen even hard onder de indruk. «Het wordt echt niet mooier dan dit», «Je ziet er geweldig uit», en «Je hebt het internet gebroken met dat kleedje!», klinkt het onder meer in de reacties.

Onderborst

Sommigen vinden dan weer dat de focus te hard op haar borsten ligt. «Ik vind het een mooie jurk, maar ik ga het gewoon zeggen. Je borst hoeft er niet uit te hangen! Prachtige make-up en look, maar ik heb het gewoon niet voor de onderborst», lezen we ook. De ene is het eens met die kritiek, de andere niet. «Mee akkoord. Het had mooier geweest mocht ze haar onderborst bedekt hebben. In een bikini vind ik het dan weer wél kunnen», en «Inderdaad, anders zou de jurk perfect geweest zijn. Ze loopt zo vaak te koop met haar borsten en nagels». Maar ook: «Het zijn ook altijd vrouwen die moeten haten. Zeg gewoon dat je het jammer vindt dat je er nooit zo goed zal uitzien», en «Ik ben het volledig oneens. Dat is net het beste aan de jurk. Zo ondeugend en leuk», luidt het.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





