Kat Kerkhofs poseert in strak pak: “Wat een figuur!” (foto)

Op Instagram deelt Kat Kerkhofs enkele leuke beelden van haar deelname aan ‘The Masked Singer’.

Na de vijfde aflevering van het tv-programma werd duidelijk dat presentatrice Kat Kerkhofs ‘Soaperstar’ was. Van haar avontuur kon ze voordien, om begrijpelijke reden, maar weinig foto’s delen. Maar nu plaatst ze een stevige lading beelden online! Zo zien we Kat Kerkhofs poseren in een wel erg strak pak, dat onderdeel uitmaakte van haar ‘Soaperstar’-outfit. “Veel te weinig foto’s getrokken wegens te leuk (en wegens te veel schrik om betrapt te worden 😏). Wat een winnaar, wat een vriendjes en wat een productie! Xoxo Soapie out ❤️🫧🧼”, voegt Kat Kerkhofs zelf toe.

“Wat een figuur!”

Het fotoalbum valt duidelijk in de smaak. “Wat een figuur”, klinkt het tussen de vele reacties. “Je ziet er geweldig uit”, gaat het verder. “Je mooie stem kan ik nog steeds niet vergeten”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.