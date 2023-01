Kat Kerkhofs onthult eerste woord van haar zoontje, maar het is niet wat ze verwacht had…

‘t Is gebeurd! Het kindje van Kat Kerkhofs en Dries Mertens heeft voor het eerst iets verstaanbaars gezegd. Hoewel ze ‘mama’ had gehoopt, is het iets anders geworden…

Kat Kerkhofs was gisteren te gast in de VRT-quiz ‘De dag van vandaag’, die gepresenteerd wordt door Bart Cannaerts en Fien Germijns. Bij de kennismaking liet de 34-jarige presentatrice trots weten dat haar zoontje, Ciro Romeo Mertens, zijn eerste woordje heeft uitgesproken. «Vanmorgen heb ik beseft dat mijn zoontje van negen maanden zijn eerste woordje heeft gezegd. Hij was dat al een paar dagen aan het doen, maar ik had niet door dat dat intentioneel was, want baby’s brabbelen nogal veel. Maar zijn eerste woord is dus: ‘nee’», klinkt het.

Spiegel van jezelf

Bart reageerde daar verrast op. «Ik zou denken: ‘mama’?», vraagt hij. «Dat is het gênante», vervolgt Kat. «Al mijn vriendinnen hun baby’s zeggen ‘mama’ en bij mij is het eerste woord ‘nee’. Als ik hem groentjes wil geven of hem wil omkleden, is het ‘nee nee nee’. Baby’s zijn toch een spiegel van jezelf? Dat wil zeggen dat wij heel veel ‘nee’ zeggen. Ken je ‘gentle parenting’, dat je geen ‘nee’ mag zeggen? Daar zijn wij dus duidelijk niet goed in», besluit ze.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/kat-kerkhofs-onthult-eerste-woord-van-haar-zoontje-maar-het-niet-wat-ze-verwacht-had