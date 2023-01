De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez maakte woensdag indruk op de rode loper van haar nieuwe film. Ze droeg immers een opvallend kleedje. «Adembenemend», is de algemene teneur in de reacties.

Jennifer Lopez paradeerde gisterenavond op de rode loper van de film ‘Shotgun Wedding’. Daarin speelt ze de rol van Darcy, die in het huwelijksbootje stapt met Tom (Josh Duhamel). Tijdens hun bruiloft krijgen ze echter te maken met een gewelddadige gijzeling.

Gele strik

De 53-jarige Amerikaanse actrice en zangeres wist zich in de spotlights te zetten met een doorschijnende jurk waaronder ze een grote gele strik draagt. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram, waar het enthousiasme overheerst. «Deze look is gewoonweg onvoorstelbaar mooi», «Wauw…», «Perfectie», «Ik hou van deze jurk. Zo intrigerend dat de strik eronder zit», «Je blaast me letterlijk elke keer weg», «Adembenemend», «Oh mijn God, wow, wat een godin!», en «Wat een prachtig kleedje», reageren haar volgers oprecht.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jennifer-lopez-trekt-aandacht-met-doorzichtige-jurk-wow-wat-een-godin-foto