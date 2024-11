Karen Damen onthult of ze al een nieuwe liefde gevonden heeft

Exact een jaar geleden besloten Karen Damen en Antony Van der Wee om een punt achter hun huwelijk te zetten. In een podcast geeft ze een update over hoe haar liefdesleven er nu uitziet.

Het nieuws sloeg in als een bom, in november 2023. Karen Damen en Antony Van der Wee deelden toen mee dat ze na een relatie van 17 jaar – waaronder 10 jaar getrouwd – uit elkaar gingen.

Open voor de liefde

Nu, een jaar later, praat het 50-jarige ex-K3’tje in de podcast ‘Frietcast’ van Petra De Pauw openhartig over haar liefdesleven. Daarin vertelt ze dat ze nog geen nieuwe vriend heeft, al staat ze wel open voor de liefde. “Zeker. Maar ik ben er totaal niet mee bezig, ik amuseer me zo goed alleen. Ik vind het fantastisch om geen rekening te moeten houden met iemand: gaan slapen wanneer ik wil, kijken op tv wat ik wil, eten wat ik wil en aan niemand verantwoording moeten afleggen. Heel plezant, hoor”, klinkt het.

Niet vaak single geweest

Genieten van het vrijgezellenleven, dus. Al is dat voor haar toch allemaal een beetje nieuw. “Ik ben lang geen vrijgezel geweest. Op m’n 24ste was ik met Regi, kort daarna met Gert en kort daarna met Antony. Ik ben nu een jaar vrijgezel en dat is zo plezant. Als ik vandaag of morgen iemand tegenkom en ik word holderdebolder verliefd, dan sluit ik niet uit dat ik opnieuw trouw. Maar ik ben totaal niet op zoek”, aldus Karen.

Knappe man met humor

Toch weet ze maar al te goed hoe haar prins op het witte paard eruit moet zien. “Iemand met humor, die me kan doen lachen, heeft meteen een streepje voor. Dan is er al 80 procent kans dat ik verliefd word. Als je er dan ook nog eens goed uitziet, heb je prijs. Hij moet ook liefst vrolijk zijn en optimistisch in het leven staan”, besluit ze.

Beluister de hele podcast ‘Frietcast’ van Petra De Pauw hieronder.

Foto: VTM