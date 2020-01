Komiek Kamal Kharmach (29) en zijn vrouw zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. Dat kondigde hij zelf aan op Instagram.

“Welkom lieve schat! Papa houdt nu al zielsveel van u!”, schreef de Antwerpse stand-upcomedian woensdagmiddag naast een foto van zijn pasgeboren kindje. Hun dochtertje luistert naar de naam Loubna.

Bijna gescheiden

Kamal en zijn vrouw trouwden in 2017. De zwangerschap werd pas op nieuwjaarsavond aangekondigd. Enkele maanden geleden liet Kamal nog optekenen dat hij even aan scheiden had gedacht. “We waren bijna gescheiden. En dat lag helemaal aan mij. Er kwam bij mij heel wat frustratie aan de oppervlakte borrelen. Alsof ik nu pas besefte hoe hard ik al die tijd voor anderen had geleefd”, vertelde hij destijds in Het Laatste Nieuws.

