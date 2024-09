Kaat Bollen waagt zich aan riskante outfit, maar begaat ‘ongelukje’ (foto’s)

Kaat Bollen kleedde zich onlangs als een cadeautje, maar ze vreesde dat het weleens fout zou kunnen lopen met haar outfit. En haar angst werd werkelijkheid…

Kaat Bollen woonde gisteren een boekvoorstelling bij van auteur Stijn de Vries. De 38-jarige seksuologe wilde voor deze gelegenheid iets speciaals aandoen. “Als ge naar de boekvoorstelling van Stijn de Vries moogt, moet ge er wel een beetje als een cadeautje uitzien natuurlijk”, knipoogt ze op haar Instagram Stories, waarop we zien dat ze opteerde voor een grote roze schrik ter hoogte van haar boezem.

Voorspelling

Het dragen van zo’n opvallende outfit was echter niet zonder risico. “Over cadeautjes gesproken: hoeveel ‘nip slips’ ga ik vandaag hebben?”, vroeg ze aan haar volgers. 48% van haar fans gokte dat ze meer dan 5 ‘tepelblunders’ zou hebben. “Goh, jullie hebben ook veel vertrouwen in mij, mannekes!”, lachte ze.

(On)gelukje

En jawel, haar vrees kwam uit. “Tussenstand: maar 1 ongelukske (of gelukske, ’t is hoe ge het ziet) en voor de rest: dreads to the rescue”, besluit ze.

Foto: Instagram Stories