Catherine Zeta-Jones deelt naaktfoto voor 55ste verjaardag: “Perfectie!”

De Welshe actrice Catherine Zeta-Jones heeft haar verjaardag gevierd met een opvallende foto. “Michael Douglas is een zeer gelukkig man”, klinkt het in de reacties.

Catherine Zeta-Jones mag vandaag 55 kaarsjes uitblazen. De actrice, die we onder meer kennen van ‘The Legend of Zorro’ en ‘Entrapment’, vierde dat met een foto waarop ze poedelnaakt poseert. “In mijn geboortekostuum. Na meer dan 25 jaar mijn verjaardag te hebben gedeeld met mijn man, heb ik geen cadeau-ideetjes meer. Dit is cadeau-optie twee, golfballen zijn – uiteraard – optie één”, knipoogt ze in het bijschrift.

Powervrouw

Haar Instagrampost werd inmiddels al meer dan 40.000 keer geliket. “Sterke, knappe en intelligente vrouw”, “Michael Douglas is een zeer gelukkig man”, “Perfectie!”, “Als mijn lichaam er op haar leeftijd zo uit zou zien, zou ik dat ook willen delen met iedereen”, en “Wow, onvoorstelbaar mooi”, reageren haar volgers.

Foto: Instagram