Kaat Bollen pakt uit met nieuwe lingerieselfies: “Staat je beeldig!” (foto’s)

Op Instagram weet Kaat Bollen haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 27.100 volgers doet de seksuologe het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons nog zacht uit. Geregeld deelt Kaat Bollen ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we Kaat Bollen samen met ‘powervriendin’ Katrijn poseren in lingerie. “Als tweelingmama weet ik hoe moeilijk het is om uw sexappeal terug te vinden na de gruweltropenjaren met een tweeling. Maar het is mogelijk!! 💪💪💪 En een mooi setje, dat helpt daarbij! Ik vind lingerie dus echt hét ideale cadeau. Niet alleen voor je geliefde, ook voor powervriendinnetjes! 💕”, laat Kaat weten. En haar fans? Die hebben ook wat te zeggen!

“Staat je beeldig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Staat je beeldig”, klinkt het. “Jullie zien er zeer goed uit”, gaat het verder. “Wat een mooie dames”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.