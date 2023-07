‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens geniet in badpak: “Wat een foto!”

Amy Courtens, die velen nog kennen van haar deelname aan ‘K2 zoekt K3’, verbaast haar fans op Instagram.

Met meer dan 91.000 volgers doet Amy het verre van slecht op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze dan ook uit met gloednieuwe beelden. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande vakantiefoto op haar pagina plaatste. Daarin zien we Amy Courtens in badpak genieten van de zon. “Mentally at the beach 💭”, voegt ze zelf kort toe. Haar vele fans? Die zijn lovend!

“Wat een foto!”

In geen tijd stromen de positieve reacties nu binnen. “Wat een foto”, klinkt het. “Babe”, gaat het verder. “Wat een mooie benen”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens te kijken waar velen zo enthousiast over zijn!