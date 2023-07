Jamie-Lee Six deelt bikiniprentjes, Vanessa Hudgens poseert halfnaakt en zangeres Angèle draagt sensuele outfit (foto’s)

Het is weer hoog tijd voor een gloednieuwe lading BV-prentjes!

Want jawel hoor, ook de voorbije dagen hebben bekende gezichten uit binnen- én buitenland weer meer dan hun best gedaan op Instagram. Zo passeren uit eigen land onder anderen Angèle, Jamie-Lee Six en Celine Van Ouytsel de revue. In het buitenland wisten Vanessa Hudgens, Claudia Schiffer, Demi Rose, Jutta Leerdam en nog vele anderen hun fans weer te verbazen met nieuw beeldmateriaal. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.