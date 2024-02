Julie Vermeire geniet in bikini van fietstocht: “Altijd even knap!” (foto’s)

Julie Vermeire krijgt heel wat complimenten op enkele vakantiefoto’s die ze deelde. “Prachtmeid”, klinkt het onder meer in de reacties.

Met temperaturen rond de 30 graden is het in Costa Rica momenteel volop zomer. Ideale plek dus om op dit moment te vertoeven en dat dacht Julie Vermeire ook. De 25-jarige dochter van Jacques Vermeire deelde enkele vakantiekiekjes waarop ze in bikini met haar fiets rondrijdt in Tamarindo, een plaats in de pittoreske provincie Guanacaste. De brede glimlach op haar gezicht verraadt dat ze erg gelukkig is daar.

Schoonheid

Haar volgers gunnen het haar van harte. “Zo mooi”, “Prachtmeid”, “Geniet ervan”, “Altijd even knap!”, en “Wow, wat leuke foto’s, Julie”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram