Julie Vermeire blikt met badpakfoto’s terug op vakantie: “Je straalt!”

Julie Vermeire heeft enkele leuke vakantiekiekjes gedeeld. “Zoooo mooi”, reageren haar volgers enthousiast.

Vorige week genoot Julie Vermeire van een zonnige vakantie in Curaçao. Met temperaturen die schommelen rond de 30 graden is het daar een pak warmer dan bij ons. Logisch dan ook dat de 26-jarige dochter van Jacques Vermeire zich aan een plonsje waagde in de diepblauwe zee. En dan kreeg ze er nog een leuk extraatje bij. “De magische zonsondergang van vorige week”, droomt ze al terug naar die periode.

Stralen

In de reacties is niets anders dan positiviteit te bespeuren. “Wow, wat een prachtige foto’s”, “Zoooo mooi”, en “Je ziet er goed uit, meid! Je straalt ook, Julie”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram