Julie Vermeire geniet in knalroze bikini van vakantie: “Beeldschone vrouw!” (foto’s)

Julie Vermeire vertoeft momenteel in het zonnige Curaçao, waar het met temperaturen rond de 30 graden een pak warmer is dan bij ons. De 26-jarige dochter van Jacques Vermeire haalde een leuke roze bikini boven en geniet met volle teugen van zon, zee en strand. Ze postte enkele foto’s ervan op Instagram. “Ik heb het paradijs gevonden”, glundert ze bij de kiekjes.

Haar 269.000 volgers gunnen haar het vakantieplezier ten volle en sparen de superlatieven niet. “Knapperd dat je bent”, “Schoonheid”, “Amaaaaai Julieke, ziet er echt het paradijs uit!”, “Mooiste plek ooit”, “Wie is dat mooie model in zee?”, “Amai, prachtig”, en “Beeldschone vrouw!”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Instagram