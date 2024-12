Jitske Van de Veire reageert briljant op opmerking over haar borsten

Jitske Van de Veire heeft zich kranig verweerd tegen een volger die het nodig vond om commentaar te geven op haar borsten. “Zo’n zieligaards met rotopmerkingen geen aandacht geven!”, steunen haar volgers haar.

Jitske Van de Veire is altijd een open boek op haar Instagram. Zo gaf ze onlangs mee dat ze nu en dan botox en fillers laat zetten. Een volger reageerde daar het volgende op: “Laat je tieten ook omhoog trekken”.

Zwaartekracht

De 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ en dochter van Peter Van de Veire liet het commentaar niet zomaar passeren. Integendeel, ze kaartte de kwestie aan in een nieuw Instagrambericht. “Ik kreeg weer een fijne reactie over mijn borsten en wil graag even terug reageren. Elke tiet hangt perfect waar ze moet hangen. Gelift, niet gelift. Vermagerd. Onder de navel, boven, langs… Sommige kiezen voor de zwaartekracht, andere liever tegen. En dat maakt ons allemaal vrouw. De mijne zijn beginnen ‘hangen’ omdat ik ten eerste 31 jaar ben, zwaartekracht een ding is en ik veel vermagerde de laatste jaren. Fyi: borsten vermageren ook. Dus bij deze een korte les in biologie van de vrouw en een grote les in zelfliefde”, aldus Jitske.

Steun

Al snel stroomden de positieve reacties binnen. “Alle borsten zijn mooi! Spits, recht, scheef, vol, smal, rechtop of ietsje lager – allemaal uniek”, “Er is niets mis met uw borsten en ook niet met de mijne, gelukkig!”, “Wat een nare opmerking”, “Zo’n zieligaards met rotopmerkingen geen aandacht geven! Het zijn meestal de mensen die slecht in hun vel zitten die anderen gaan beoordelen!”, en “Goed gezegd, Jitske!”, steunen haar volgers haar.

