Elisabeth Lucie Baeten haast onherkenbaar in ondeugend pakje: “Knappe meesteres!” (foto)

Elisabeth Lucie Baeten heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “Dominatrix Lucie”, klinkt het in de reacties.

We zijn gewend om Elisabeth Lucie Baeten vooral in de rol van ‘Katrien van Politiek PR’ te zien, maar deze keer ontpopte de 34-jarige actrice zich tot een compleet ander personage. Voor een geheim nieuw project zette ze een zwarte pruik op en wentelde ze zich in een latex pak. “In de categorie ‘Speciale Draaidagen’”, knipoogt ze bij de foto.

Onherkenbaar

Haar straffe look ging in ieder geval niet onopgemerkt voorbij. “Amai, dat staat u fantastisch!”, “Pulp Fiction vibes”, “Bijna niet te herkennen”, “Knappe meesteres!”, “Catwoman, miauwkes!”, “Wat een diva”, “Dominatrix Lucie”, en “Een heel andere look”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram