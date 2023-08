Josje (ex-K3) toont bolle buik in bikini: “Prachtig zwanger!” (foto’s)

Hoe zou het nog met ex-K3’tje Josje zijn?

Da’s een vraag die de meer dan 251.000 Instagram-volgers van Josje Huisman zich niet té vaak moeten stellen. Geregeld deelt de dame ginds namelijk nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo liet ze in mei van dit jaar al weten dat ze zwanger is. Nu geeft Josje een duidelijke update aan de hand van onderstaande bikinifoto’s. Daarop is haar bolle buikje goed te zien. “I was made for summer 😊⛱️🌊🌞 #Spanje #vakantie #heerlijk”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans? Die hebben ook gerust wat te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Prachtig zwanger!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig zwanger”, klinkt het. “Wat een mooi buikje, Josje”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.