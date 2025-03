Jitske Van de Veire toont liefdevol moment: “Jullie zien er zo verliefd uit!” (video)

Liefde troef op de Instagram-pagina van Jitske Van de Veire.

Daar deelt ze namelijk geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat was ook onlangs niet anders. Deze keer gaat het om een mooi tafereel, samen met haar vrouw Dym Berteyn.

Op de beelden zien we het koppel in bed liggen. “Vrouw en liefde van mijn leven 🤍. Ik blijf dit platform altijd gebruiken om te tonen dat liefde liefde is. Beseffende dat dat niet voor iedereen zo evident is om te tonen”, schrijft Jitske Van de Veire bij de beelden.

“Jullie zien er zo verliefd uit!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Jullie zien er zo verliefd uit”, klinkt het. “Blijven doen”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, reageren anderen nog. Kijk zelf maar even!