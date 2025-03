‘De Buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo straalt in stijlvolle outfit: “Knap, zoals altijd!” (foto’s)

Liandra Sadzo weet haar vele fans weer te verbazen.

Ze zijn met maar liefst 144.000, de Instagram-volgers van Liandra Sadzo. De dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in ‘De Buurtpolitie’, deelt dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het sociale netwerk.

Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste. We zien Liandra stralen in een stijlvolle outfit. “Mirror, mirror on the wall… a kind heart shines the brightest of all 🍎✨”, voegt ze inspirerend toe. Haar fans? Die zijn onder de indruk van wat ze zien.

“Knap, zoals altijd!”

Al vlug stromen de lovende reacties en likes binnen. “Knap, zoals altijd”, klinkt het. “Prachtpersoon”, gaat het verder. “Wauwieee😍”, besluit een laatste volger enthousiast. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.