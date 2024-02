Jitske Van de Veire poseert in lingerie: “Rolletjes zijn er, soms wat minder en soms wat meer” (foto)

Jitske Van de Veire heeft op Instagram een foto gedeeld met een belangrijke boodschap. Haar volgers reageren vol bewondering.

Jitske Van de Veire heeft een kiekje gedeeld waarop ze in witte lingerie straalt. “Lief zijn”, schrijft ze erbij. De 30-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ deelt wel vaker foto’s van zichzelf om body positivity te promoten. “Een lijf. Dat verandert doorheen de jaren. Plooitjes komen en gaan. Rolletjes zijn er, soms wat minder en soms wat meer. Het is een woeste, moedige daad om het te omarmen. En lief te zijn voor jezelf als dat eens minder goed lukt”, schreef ze onlangs in een gelijkaardige post.

Trots

Haar volgers overladen haar met complimenten, al zijn er enkelen die vinden dat dergelijke berichten niet hoeven. Andere volgers nemen het in de reacties meteen voor haar op. “Het feit dat er soms bits gereageerd wordt, bewijst nog maar eens dat zulke posts broodnodig blijven!”, “Je mag trots zijn op je mooie lichaam”, “Zo herkenbaar… zo moeilijk!”, “Schoonheid”, en “Topper”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram