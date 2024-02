Ophef over foto van Jessica Simpson: “Wat is er met haar gezicht gebeurd?!”

Er komen heel wat bezorgde reacties op een foto die de Amerikaanse zangeres Jessica Simpson deelde op Instagram. “Ik herken haar niet meer”, klinkt het onder meer. Tal van fans nemen het echter op voor haar.

Jessica Simpson postte donderdag enkele kiekjes waarop ze in een rode jurk poseert. De 43-jarige zangeres hintte in het bijschrift op een nieuw nummer: “Souls Are Catchin’ Fire🔥new lyric tease”, klinkt het.

Bezorgdheid

In de reacties wordt er echter vooral gefocust op hoe ze eruitziet. Heel wat volgers maken zich zorgen over haar en vrezen dat ze te veel aan haar uiterlijk heeft laten werken. “Ze was zo mooi. Ik begrijp niet waarom ze dit deed met haar gezicht”, “Ik herken haar niet meer”, “Ze ziet er helemaal niet meer uit als Jessica Simpson”, “Wat is er met haar gezicht gebeurd?!”, en “Ze was vroeger zo’n natuurlijke schoonheid”, wordt er onder meer gereageerd.

Gedegouteerd

Anderen vinden de kritiek dan weer volledig onterecht en staan haar bij. “Deze reacties zijn misselijkmakend. Jullie boren haar de grond in. Als je niets deftigs te vertellen hebt, doe het dan niet. Jullie moeten zich schamen. Ze is altijd eerlijk geweest over haar problemen. Steun haar dan!”, en “Ik vind het vreselijk om zoveel vrouwen te zien haten! Dat is écht niet oké. Je ziet er prachtig uit! Doe zo voort!”, lezen we ook.

Foto: Instagram