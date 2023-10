Jitske Van de Veire ondergaat noodzakelijke ingreep: “Beter voorkomen dan genezen” (foto)

Jitske Van de Veire heeft een belangrijke ingreep laten uitvoeren. Dat deelde ze mee op Instagram.

Jitske Van de Veire heeft vandaag een bezoekje gebracht aan de dermatoloog om een verdacht huidvlekje te laten verwijderen. Ze deelde een foto ervan op Instagram. «Donker vlekje laten weghalen want beter voorkomen dan genezen», schrijft ze erbij. De 30-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ voegt eraan toe dat ze haar huid en vlekjes elk jaar laat checken.

Huidkanker

Dat het belangrijk is om je huidvlekjes te laten controleren, benadrukte ook Goedele Liekens al, die drie jaar geleden te horen kreeg dat ze huidkanker had. Ze liet zich meteen behandelen en werd rond de zomer van 2022 volledig genezen verklaard. «Ik ben onlangs onder de scanner geweest en dan zien ze toch weer iets. Je bent nooit helemaal gerust. Ik sta mezelf niet makkelijk toe om daar te veel over na te denken, maar langs de andere kant: er zijn mensen die na vijf jaar zelfs ineens hervallen. Dus er zit toch altijd iets van: hé, hallo», zei ze daar een tijdje geleden over.

