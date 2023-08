Jitske Van de Veire deelt intieme foto: «Stiekem die string tot net onder mijn navel trekken»

Jitske Van de Veire poseert op Instagram in haar ondergoed en toont daarbij een handig trucje. «Oh mijn God, ik doe dat ook!», klinkt het in de reacties.

Jitske Van de Veire mag zich stilaan de ‘koningin van body positivity’ noemen. Vandaag postte de 29-jarige eigenares van kapsalons ‘Jitske knipt’ twee foto’s waarop ze enkel een slipje en een T-shirt draagt. Haar onderbroek trok ze – niet zonder reden – hoger dan gewoonlijk. «Stiekem niet zo stiekem die string tot net onder mijn navel trekken zodat ik toch een fijn en omarmend gevoel heb aan mijn buik», schrijft ze erbij.

Bewondering

Voor enkele volgers is dat niets nieuws, anderen bewonderen haar schoonheid in de reacties. «Doen we toch gewoon allemaal denk ik dan?! Of niet?», «Oh mijn God, ik doe dat ook!», «You do you!», «Je ziet er toch weer helemaal top uit», en «You. Are. On. Fire.», wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.





