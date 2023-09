Jennifer Lopez verbaast fans met lingeriefoto’s: “Zo sexy!”

Bij een lingerielijn horen natuurlijk ook lingeriefoto’s.

In samenwerking met lingeriemerk ‘Intimissimi’ heeft zangeres Jennifer Lopez zo haar eigen lingerielijn. Zoeken naar een geschikt model is uiteraard niet nodig, want J.Lo poseert geregeld zelf in een desbetreffend setje. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar Instagram-pagina plaatste. “Als het goed aanvoelt… doet niets anders er nog toe”, schrijft ze zelf bij de beelden. Haar volgers? Die willen ook gerust een woordje uitleg geven.

“Zo sexy!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Zo sexy”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.