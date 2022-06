Jennifer Lopez geniet in bad én deelt er foto’s van: “Tijdloze schoonheid!”

Maar liefst 211 miljoen volgers heeft Jennifer Lopez op Instagram.

De wereldberoemde zangers deelt dan ook geregeld nieuw beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven. Zo ook, blijkbaar, wanneer ze in bad gaat. “Geluk is een lang, warm bad nemen (zelfs als je even een telefoontje moet opnemen)”, plaatst ze bij onderstaande foto’s. Daarop zien we J.Lo inderdaad genieten van een meer dan schuimig momentje in het water.

“Tijdloze schoonheid!”

De fans van Jennifer Lopez zijn er als de kippen bij om lovend te reageren op de prentjes. “Tijdloze schoonheid”, klinkt het. “Je bent zo mooi”, gaat het verder. “’t Is zo moeilijk om niét verliefd op je te worden”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen… En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

